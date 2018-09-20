В Кропоткине мужчина подозревается в убийстве сожительницы

Кропоткинским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 40-летней сожительницы (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что мужчина и женщина проживали в квартире по улице Комсомольской. По версии следствия, вечером 18 сентября 2018 года между находившимися в состоянии алкогольного опьянения сожителями возник словесный конфликт. В ходе ссоры мужчина взял кухонный нож и нанес им один удар в область грудной клетки сожительницы, убив ее. О совершенном преступлении злоумышленник рассказал соседке, которая вызвала сотрудников скорой медицинской помощи. По приезду медицинская бригада констатировала смерть потерпевшей, о чем сообщила в правоохранительные органы.

В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.