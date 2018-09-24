В Краснодарском крае без вести пропал 16-летний Алексей Лебединский

В Тбилисском районе в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее сын ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Правоохранители организовали необходимые оперативно-розыскные мероприятия и просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетнего, сообщить об этом.

На вид подростку 14-16 лет (19.03.2002 г. р.), рост около 170-175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы прямые, светло-русые, глаза карие, славянской внешности.

Мальчик был одет в черную футболку, черные джинсы, серые тапочки на резиновой подошве.

Информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам дежурной части Отдела МВД России по Тбилисскому району: 102 или 112 (для любых операторов мобильной связи), также по телефонам 89673062101 или 8 (86158) 2-33-12, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.