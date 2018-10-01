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СЮЖЕТ ДНЯ

В Сочи автоледи сбила 14-летнего подростка‍

Понедельник, 01 октября 2018 08:34
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Как сообщили в отделе пропаганды ОГИБДД Сочи, 29 сентября на дороге пострадал несовершеннолетний пешеход. Неприятный дорожный инцидент произошел 29 сентября в половину четвертого дня.
По улице Пасечной двигалась женщина за рулем Honda Jazz. Совершенно неожиданно на проезжей части окзаался 14-летний мальчик.

Подросток выбежал на дорогу из-за припаркованного у обочины транспортного средства. Женщина нажала на педаль тормоза, но было уже поздно. Машина не успела полностью остановиться и автоледи сбила пешехода.

- Скорая помощь увезла подростка в больницу. Сейчас он проходит курс лечения, - рассказали в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.

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