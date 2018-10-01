В Сочи автоледи сбила 14-летнего подростка‍

Как сообщили в отделе пропаганды ОГИБДД Сочи, 29 сентября на дороге пострадал несовершеннолетний пешеход. Неприятный дорожный инцидент произошел 29 сентября в половину четвертого дня.

По улице Пасечной двигалась женщина за рулем Honda Jazz. Совершенно неожиданно на проезжей части окзаался 14-летний мальчик.

Подросток выбежал на дорогу из-за припаркованного у обочины транспортного средства. Женщина нажала на педаль тормоза, но было уже поздно. Машина не успела полностью остановиться и автоледи сбила пешехода.

- Скорая помощь увезла подростка в больницу. Сейчас он проходит курс лечения, - рассказали в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.