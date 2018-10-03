В Краснодаре следователи выясняют обстоятельства гибели крановщика на строительной площадке

Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю проводится доследственная проверка по сообщению о гибели рабочего в результате падения башенного крана по улице Западный обход.

По предварительным данным, сегодня днем на строительной площадке, где осуществляется возведение многоквартирного дома, ввиду неблагоприятных погодных условий произошло опрокидывание башенного крана вместе с 30-летним мужчиной, находившимся в кабине. В результате крановщик получил травмы, не совместимые с жизнью. По предварительной информации, в момент падения кран работы не осуществлял.

В настоящее время следствием проводится осмотр места происшествия, изымается техническая документация. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также порядка соблюдения правил технической безопасности на строительном объекте. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.