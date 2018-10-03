В Чебоксарах обнаружили краденные у петербужца в аэропорту Анапы часы

Полиция Анапы на транспорте «по горячим следам» раскрыла кражу часов стоимостью более 25 000 рублей. Ущерб является значительным.

Житель города Санкт-Петербурга при прохождении предполетного досмотра на входе в здание аэропорта Анапа в контейнере для мелких вещей забыл принадлежащие ему часы марки «Tissot» в титановом корпусе серебристого цвета. Вернувшись спустя пять минут к контейнеру, петербужец часы не обнаружил.

В ходе проведения оперативно розыскных мероприятий часы были обнаружены в аэропорту города Чебоксары у жителя республики Чувашия.

Пострадавший уже обратился с заявлением о привлечении к ответственности в соответствии с законом похитившего часы гражданина, в действиях которого усматривается состав преступления по ст.158 УК РФ (Кража). Возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба Анапского ЛО МВД России на транспорте