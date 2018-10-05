В Армавире пенсионерка подозревается в убийстве сожителя дочери

Следственным отделом по городу Армавиру СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 75-летней женщины, подозреваемой в убийстве 43-летнего сожителя дочери (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что подозреваемая на протяжении 6 лет арендовала квартиру по улице Кирова, где проживала совместно с дочерью. Последнюю неделю с ними также проживал сожитель дочери. По версии следствия, 3 октября 2018 года в процессе совместного употребления алкоголя между пенсионеркой и мужчиной возник словесный конфликт, в ходе которого она нанесла один удар кухонным ножом в область грудной клетки оппонента. Сожительница потерпевшего вызвала сотрудников скорой медицинской помощи. Между тем, по приезду медицинская бригада констатировала смерть мужчины, которая наступила в результате полученного повреждения.

В настоящее время подозреваемая задержана, рассматривается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.