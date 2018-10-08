При стрельбе у ресторана в Новороссийске пострадали три человека

Как рассказали «Кубань СЕГОДНЯ» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, инцидент произошел рядом с рестораном «Дом советов». В 03:30 в полицию поступило сообщение о том, что рядом с заведением выясняют отношения несколько мужчин.
По предварительной информации, в ходе конфликта один из них несколько раз выстрелил из травматического пистолета в своих обидчиков, а затем убежал.
В результате троим мужчинам потребовалась помощь медиков, их госпитализировали.
При стрельбе у ресторана в Новороссийске пострадали три человекаПонедельник, 08 октября 2018 01:12
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Как рассказали «Кубань СЕГОДНЯ» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, инцидент произошел рядом с рестораном «Дом советов». В 03:30 в полицию поступило сообщение о том, что рядом с заведением выясняют отношения несколько мужчин.
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