При стрельбе у ресторана в Новороссийске пострадали три человека

Как рассказали «Кубань СЕГОДНЯ» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, инцидент произошел рядом с рестораном «Дом советов». В 03:30 в полицию поступило сообщение о том, что рядом с заведением выясняют отношения несколько мужчин.

По предварительной информации, в ходе конфликта один из них несколько раз выстрелил из травматического пистолета в своих обидчиков, а затем убежал.

В результате троим мужчинам потребовалась помощь медиков, их госпитализировали.