В Анапе сгорел двухэтажный жилой дом

В минувшую субботу вечером огонь вспыхнул в одном из частных домов станицы по улице Раздольная.

Как выяснилось, горят двухэтажный жилой дом, пристройка к нему и гараж. Пламя бушевало на площади в 100 квадратных метров.

В 18:22 возгорание было локализовано, в 19:40 огонь полностью потушили. Всего на месте работали 9 пожарных и три единицы техники.

В огне никто не погиб и не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.