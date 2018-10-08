В Анапе сгорел двухэтажный жилой дом

В минувшую субботу вечером огонь вспыхнул в одном из частных домов станицы по улице Раздольная.
Как выяснилось, горят двухэтажный жилой дом, пристройка к нему и гараж. Пламя бушевало на площади в 100 квадратных метров.
В 18:22 возгорание было локализовано, в 19:40 огонь полностью потушили. Всего на месте работали 9 пожарных и три единицы техники.
В огне никто не погиб и не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В Анапе сгорел двухэтажный жилой домПонедельник, 08 октября 2018 01:14
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В минувшую субботу вечером огонь вспыхнул в одном из частных домов станицы по улице Раздольная.
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