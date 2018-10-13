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В Краснодаре молодой человек подозревается в убийстве отца

Суббота, 13 октября 2018 00:09
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Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве 67-летнего отца (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что родственники проживали вместе в квартире по улице Тюляева. По версии следствия, вечером 10 октября 2018 года молодому человеку показалось, что за ним гонятся, в том числе его отец, который представляет для него опасность. В этой связи он подошел к нему и нанес не менее 3 ударов топором в затылок, после чего причинил множественные (более 25) ножевые ранения грудной клетки и шеи, убив его. Услышав шум, старший брат молодого человека обнаружил отца без признаков жизни, о чем сообщил в правоохранительные органы и вызвал сотрудников скорой медицинской помощи.

По информации, имеющейся у следствия, молодой человек страдает психическим заболеванием, в связи с чем в органы здравоохранения направлены соответствующие запросы для подтверждения данных сведений.

В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Назначено проведение судебно-медицинской и психолого-психиатрической экспертиз. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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