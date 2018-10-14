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В Краснодаре проводится доследственная проверка по факту смерти парашютиста при падении с парашютом

Воскресенье, 14 октября 2018 23:35
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В Краснодаре проводится доследственная проверка по факту смерти парашютиста при падении с парашютом

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту смерти парашютиста 1957 года рождения в Республике Адыгея.

По предварительным данным, 14 октября 2018 года примерно в 10 часов 30 минут в поселке Энем Республики Адыгеи на самолете Л-410 оказывались услуги по прыжкам с парашютом. Во время полета у местного жителя началось закручивание строп парашюта, что привело к падению мужчины с высоты примерно 800 метров.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан

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