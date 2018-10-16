В Курганинском районе сотрудники полиции работают на месте ДТП в котором погибли три человека

По предварительным данным водитель Huyndai не справился с управлением, допустил опрокидывание и наезд на препятствие.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть ОМВД России по Курганинскому району около 13:20.

По предварительным данным, на 16 км автодороги «Родниковская - Новоалексеевская» 43-летний водитель автомобиля Huyndai не справился с управлением, допустил съезд с дороги, опрокидывание транспортного средства и наезд на дерево.

В результате автоаварии водитель и два его несовершеннолетних пассажира 2005 и 2015 г.р. от полученных травм скончались на месте.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, сотрудники ДПС осуществляют регулировку движения автотранспорта. Бригада скорой помощи на месте оказывают медицинскую помощь еще одному пассажиру – женщине 1981 г.р..

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю