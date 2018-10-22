Житель Армавира заперся в квартире вместе с матерью и устроил поджог

В населённом пункте Красная Поляна произошел пожар. 20 октября около двух часов ночи в местную службу спасения поступил звонок от очевидцев, которые сообщили, что горит квартира в коттедже.

- По прибытию пожарных в здании уже полыхала кровля. А перед домом на траве лежали два человека без сознания,- сообщает пресс-служба пожарной охраны Армавира.

Как стало известно, в квартире проживали пенсионерка и ее сын 1971 года рождения, который состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Накануне происшествия между членами семьи произошел конфликт. Женщина рассказала сыну, что хочет завещать квартиру другому родственнику, на что мужчина отреагировал негативно. Решив отомстить матери, мужчина устроил пожар в квартире. На крики о помощи сбежались соседи, которые и вызвали полицию и пожарную службу, вынесли из огня пострадавших.

Сам поджигатель пострадал сильнее всего, в данный момент находится в реанимации.