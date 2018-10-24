В Новороссийске следователи выясняют обстоятельства смерти исполняющего обязанности начальника одного из таможенных постов города

В следственный отдел по городу Новороссийску СКР по краю сегодня поступило сообщение об обнаружении в гараже по улице Алексеева тела исполняющего обязанности начальника Новороссийского юго-восточного таможенного поста Новороссийской таможни с ножевым ранением.

По предварительным данным, сегодня в районе 10 часов утра мужчина был обнаружен родственниками в своем гараже с ножевым ранением в области груди. На месте происшествия следователем обнаружен и изъят нож, а также предсмертная записка.

С целью установления всех обстоятельств случившегося следователем следственного отдела по городу Новороссийску СКР по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В настоящее время следствием проводится осмотр места происшествия, ведется работа с очевидцами и родственниками погибшего, выясняются обстоятельства и мотивы произошедшего. Расследование продолжается.