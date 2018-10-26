Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек в результате неблагоприятных погодных условий

Во второй половине дня 24 октября 2018 года в результате резкого ухудшения погодных условий и выпадения обильных осадков в Туапсинском районе в селе Кривенковском у своего частного дома было обнаружено тело 71-летней женщины. Позднее в этом же населенном пункте в затопленной водой квартире на 1 этаже был обнаружен 81-летний мужчина. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы их смерть наступила в результате асфиксии при утоплении в воде.

Также в следственный отдел поступило сообщение о безвестном исчезновении в Туапсе 67-летней женщины, упавшей в связи с сильным потоком воды в водосточную яму, после чего ее унесло течением. Место нахождения пропавшей в настоящее время не установлено.

Следственным отделом по городу Туапсе СКР по краю в этой связи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Проводится комплекс следственных действий по установлению обстоятельств произошедшего. Назначено производство судебно-медицинских экспертиз. Расследование продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю