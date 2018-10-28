В Краснодарском крае разыскивают двух школьниц

Полиция ищет двух школьниц, которые пропали в Отрадненском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

"В дежурную часть отдела МВД России по Отрадненскому району поступило сообщение от местной жительницы о том, что две ее приемные дочери ушли из дома и до настоящего времени не вернулись. Сотрудниками полиции организованы все необходимые оперативно-разыскные мероприятия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пропавшие школьницы выглядят на 13-14 лет.

В свою очередь начальник отдела ГО и ЧС администрации Отрадненского района Василий Ломакин, пояснил ТАСС, что девочки - родные сестры 14 и 15 лет. "Установлено, что они намеренно сбежали из приемной семьи, в которой проживали в Отрадном, информация уточняется", - сказал он.