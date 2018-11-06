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Десять яхт отнесло от берега во время парусной регаты

Вторник, 06 ноября 2018 08:34
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«При изменении ветра участников регаты стало относить от берега. Десять лодок не смогли добраться. Патрульными катерами, которые обеспечивали безопасность проведения регаты, было организовано поднятие на суда участников», — сказал собеседник агентства. По его словам, все участники, согласно списку регаты, находятся на берегу.

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