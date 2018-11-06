Десять яхт отнесло от берега во время парусной регаты

«При изменении ветра участников регаты стало относить от берега. Десять лодок не смогли добраться. Патрульными катерами, которые обеспечивали безопасность проведения регаты, было организовано поднятие на суда участников», — сказал собеседник агентства. По его словам, все участники, согласно списку регаты, находятся на берегу.
Десять яхт отнесло от берега во время парусной регатыВторник, 06 ноября 2018 08:34
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