В Краснодар вернулись 90-ые

Неудачным выдалось утро для 15 краснодарцев. Ночью неизвестные повредили их автомобили, припаркованные в центре города. Об этом потерпевшие рассказали в соцсетях:

- Сегодня ночью с 3 часов ночи до 6 утра были повреждены 15 машин. У некоторых просто разбиты стекла, у кого-то погнуты рули и сломаны замки зажигания! Все это произошло в районе пересечения улиц Седина и Володи Головатого, а также Янковского и Володи Головатого! – написали владельцы разбитых машин.

Однако вскоре выяснилось, что это не все пострадавшие:

- В районе «Большой Восточно-Кругликовской» такая же история. В прошлую ночь еще и ограбили несколько машин, - жалуются краснодарцы.

Преступление зафиксировала камера видеонаблюдения:

- На кадрах видно, как малолетки дебоширят. Группа из шести человек камнями стекла разбивала! – рассказывают пострадавшие, которым удалось посмотреть записи.

- Я один из потерпевших на углу Янковского и Головатого. Есть информация, что беспредел произошел между 5 и 7 утра, - уточняет один из автовладельцев.

Также по словам авторов поста, в эту ночь вскрыли и обворовали продуктовый магазин на углу улиц Седина и Володи Головатого.