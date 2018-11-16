УФСИН России по Краснодарскому краю за совершение побега из колонии-поселения разыскивается осужденный по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) к одному году лишения свободы Вячеслав Владимирович Воюш, 19.07.1974 г. р.

Приметы: рост — 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

Особые приметы: нет.

Склонен к употреблению спиртных напитков, бродяжнечеству.

При задержании В. В. Воюша сообщить по телефонам в УФСИН России по Краснодарскому краю: дежурная часть — тел. 8 (861) 253-70-10; отделение розыска — тел. 8 (861) 219-99-18.