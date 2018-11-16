В Крыловском районе следователи выясняют обстоятельства гибели малолетнего мальчика в результате пожара

В правоохранительные органы Крыловского района 15 ноября 2018 года поступило сообщение о возгорании дома в станице Крыловской. При этом также стало известно о доставлении в больницу тела малолетнего мальчика с отравлением продуктами горения, полученным при пожаре. По данному факту Павловским межрайонным следственным отделом СКР по краю организовано проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, утром 15 ноября произошел пожар в доме по улице Набережной в станице Крыловской. Обнаружив возгорание, женщина, проживавшая в этом доме, забежала внутрь и извлекла своего 3-летнего сына. На место была вызвана бригада сотрудников скорой медицинской помощи, однако спасти жизнь ребенка не удалось.

В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причины возгорания. Также назначено проведение судебно-медицинской и пожаротехнической экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.