В Темрюкском районе проводится проверка по факту смерти мужчины во время охоты

В правоохранительные органы Темрюкского района 17 ноября 2018 года поступило сообщение об обнаружении в затоне в двух километрах от Соловьевского гирла тела 46-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы. По данному факту следственным отделом по Темрюкскому району СКР по краю организовано проведение доследственной проверки.

Установлено, что мужчина вместе с двумя знакомыми приехал в Темрюкский район для охоты на утку. У мужчин имелись путевки на право охоты и разрешения на добычу птицы. По предварительным данным, во время охоты один из мужчин, находясь за скрадком, по команде произвел выстрел из своего ружья. В то же время охотник, давший команду, встал из-за скрадка, оказавшись на линии выстрела, в результате чего ему было причинено огнестрельное ранение. Мужчины сразу вызвали работников скорой медицинской помощи и правоохранительных органов. Между тем, спасти жизнь пострадавшего не представилось возможным.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.