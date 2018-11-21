В Темрюкском районе в связи с причинением смерти по неосторожности мужчине во время охоты возбуждено уголовное дело

Следственным отделом по Темрюкскому району СКР по краю по результатам доследственной проверки, проводившейся в связи с гибелью мужчины во время охоты, возбуждено уголовное в отношении 49-летнего жителя Белореченского района по подозрению в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ).

По версии следствия, трое мужчин приехали в Темрюкский район для охоты на утку. Днем 17 ноября на мелководье между устьем реки Кубань и Соловьевским гирлом во время охоты подозреваемый, находясь за скрадком, не убедившись в безопасности стрельбы, произвел выстрел из своего ружья в направлении стаи птиц. В это же время 46-летний охотник оказался на расстоянии 1-1,5 метров от него на линии выстрела. В результате мужчине было причинено огнестрельное ранение головы, от которого он скончался на месте.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы. Расследование продолжается.