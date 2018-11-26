В Крымске мужчина совершил убийство своей супруги из ревности

Следственным отделом по Крымскому району СКР по краю предъявлено обвинение 51-летнему местному жителю, совершившему убийство своей 40-летней супруги (ч.1 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, супруги вместе со своими детьми проживали в одном из домов по улице Ворошилова города Крымска. Между супругами на протяжении длительного времени были неприязненные отношения, поскольку мужчина подозревал, что супруга ему изменяет. Ночью 23 ноября 2018 года мужчина, воспользовавшись тем, что его супруга отдыхает в спальне задушил ее. О смерти своей супруги фигурант самостоятельно сообщил по телефону в правоохранительные органы.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.