Маршрутка с пассажирами загорелась в центре Краснодара

Маршрутный автобус сгорел в понедельник днем в центре Краснодара, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Заявка о возгорании поступила на пульт диспетчера центра управления кризисными ситуациями в 11:38. Люди сами покинули автобус", - рассказали в региональном управлении МЧС.

В ведомстве уточнили, что автобус двигался по улице Северной - одной из основных магистралей центра города. В ликвидации пожара были задействованы четыре единицы техники, площадь горения составила 10 кв. м. Ликвидировать возгорание пассажирского автобуса удалось в 11:58. Причины случившегося устанавливаются.