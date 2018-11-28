В Красноармейском районе мужчине предъявлено обвинение в сексуальном насилии над бывшей сожительницей

Славянским межрайонным следственным отделом СКР по краю 31-летнему мужчине предъявлено обвинение в изнасиловании 41-летней бывшей сожительницы (ч.1 ст.131 УК РФ).

Установлено, что мужчина и женщина проживают в соседних подъездах многоквартирного дома в станице Новомышастовской и ранее сожительствовали. По версии следствия, в ночь на 17 ноября 2018 года обвиняемый находился в гостях у бывшей сожительницы, где совместно с ней и гостями распивал спиртные напитки. В процессе употребления алкоголя мужчина стал вести себя агрессивно и наносить телесные повреждения хозяйке квартиры и одному из присутствующих. В итоге злоумышленник насильно привел бывшую сожительницу в свою квартиру, где нанес ей множественные (не менее 20) удары по голове, телу и конечностям и изнасиловал. Потерпевшая в этот же день обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.