В Крымске местный житель подозревается в убийстве матери

Следственным отделом по Крымскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве 48-летней матери (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что родственники проживали вместе в одном из домовладений по улице Снежной в городе Крымске. По версии следствия, днем 3 декабря 2018 года они находились дома. Со слов молодого человека, между ним и матерью возник словесный конфликт, в ходе которого он взял кухонный нож и нанес женщине не менее 7 ножевых ранений шеи. О совершенном преступлении злоумышленник самостоятельно сообщил по телефону знакомым и вызвал сотрудников скорой медицинской помощи. По прибытию медики госпитализировали потерпевшую, между тем, она скончалась в карете скорой медицинской помощи по пути следования в больницу.

В настоящее время молодой человек задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. С целью установления его вменяемости назначено проведение психолого-психиатрической экспертизы. Следователем совместно со следователем-криминалистом проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.