В Апшеронске местный житель обвиняется в причинении телесных повреждений женщине, повлекших ее смерть

Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по краю расследуется уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 33-летней женщине, повлекшего по неосторожности ее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

По данным следствия 3 февраля 2019 года обвиняемый, находясь в лесном массиве на берегу ручья в городе Апшеронске, распивал спиртные напитки со своей знакомой. В процессе употребления алкоголя между ними произошел конфликт, в ходе которого фигурант нанес женщине множественные удары руками и ногами в область груди и живота, причинив различные повреждения тела. Смерть потерпевшей наступила в результате перелома грудной клетки и массивной кровопотери. Проходившая мимо местная жительница увидела в лесном массиве женщину без признаков жизни, а рядом с ней мужчину в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем вызвала сотрудников правоохранительных органов.

В настоящее время обвиняемому судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю