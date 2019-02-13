В Сочи автохам пытался убить водителя инвалида

Следственный отдел СКР по Сочи проводит доследственную проверку, проверяя заявления избитого инвалида, по словам которого сотрудники ДПС оставили мужчину в опасности и не вызвали медицинскую помощь.

Сотрудники ДПС приехали только спустя 30 минут, отказывались заниматься происшествием после разговора с нападавшим, даже не вызвали скорую.

Также следственный комитет собирается изъять у полиции материалы уголовного дела по факту причинения повреждений пострадавшему мужчине, а также его автомобилю, чтобы самим заняться расследованием дела, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На видео видно, как машину потерпевшего подрезал другой автомобиль. Позже нападавший пытался договориться, чтобы забрать запись с видеорегистратора. После неудачи избил инвалида.

Поняв, что нарушение правил дорожного движения с его стороны оказалось записано, Бурьянов развернулся, заблокировал машину инвалида, разбил в ней стекло и попытался забрать регистратор. Александр отдавать прибор отказался, и тогда Артур стал его бить и душить, а затем еще и распылил ему в глаза газовый баллончик.

«Приехали сотрудники ДПС, и я видел, как они за руку поздоровались, как будто они знакомы. Я им говорю: „Почему вы стоите и бездействуете! Задержите его, он начал избивать меня!“ А они стояли как ни в чем не бывало, просто выслушивали. А он бегал вокруг машины, матерясь на них, на всех матерясь, — ему было все равно», — рассказал Александр.

Слова Камина подтверждает очевидец — таксист Евгений Микулин, ставший свидетелем дорожного конфликта. Микулин считает, что Бурьянов был пьян и эту важную деталь инцидента полицейские тоже не зафиксировали.

Помощь инвалиду оказали его друзья, прибывшие на место ДТП. Они вызвали скорую, в больнице у Александра зафиксировали травмы — химический ожог глаз, следы от удушения, множественные гематомы, рассечение лобной части головы и нижнего века глаза, а также сотрясение мозга.