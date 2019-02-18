Четверо участников преступной группы признаны виновными

В Краснодаре четыре участника преступной группы признаны виновными в причинении тяжкого вреда здоровью, покушении на убийство и других преступлениях.

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Никите Медведеву, Владиславу Гмыре, Дмитрию Карачкину и Вячеславу Муковозу. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в причинении тяжкого вреда здоровью (п.«а» ч.3 ст.111 УК РФ), незаконном обороте оружия (ч.1 ст.222 УК РФ) и угоне автомобиля (ч.1 ст.166 УК РФ). Кроме того, Медведев признан виновным в покушении на убийство (ч.3 ст.30, п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ), посягательстве на жизнь полицейских и применении насилия в отношении них (ст.317, ч.1,2 ст.318 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что Владислав Гмыря совместно с восемью своими друзьями и знакомыми, в числе которых были Карачкин, Муковоз и Медведев совершили ряд преступлений на территории города Краснодара. В июне 2017 года Гмыря выиграл в незаконном игровом клубе крупную денежную сумму, однако в выигрыше было отказано. В этой связи он вместе с соучастниками прибыл в клуб, где в ходе разбирательства между группой прибывших молодых людей и одним из мужчин возник конфликт. 29 июня члены банды с использованием не менее 2 пистолетов, относящихся к оружию ограниченного поражения, причинили легкий вред здоровью данному мужчине. После этого Гмыря по телефону договорился о встрече со знакомым данного гражданина, который выступил в его защиту и высказал намерение встретиться и обсудить ситуацию, но она не состоялась, поскольку Гмыря сделал вывод о том, что тот намеренно сообщил в полицию о предстоящей встрече. 22 августа 2017 года указанные лица, заранее отследив с помощью GPS-маяка передвижение мужчины, нанесли множественные телесные повреждения знакомому данного гражданина, который предпринял попытку вмешаться в конфликт. Соучастники отследили место нахождения потерпевшего и напали на него, нанося удары молотками. В этот момент Медведев, выходя за рамки единого с фигурантами умысла причинить тяжкий вред здоровью, нанес несколько ударом бойком молотка по голове потерпевшего, сломав ручку, а также стрелял в его голову из травматического пистолета.

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28 августа 2017 года в Краснодаре на временном стационарном посту полиции был остановлен автомобиль «Тойота камри» под управлением Медведева, в салоне которого помимо него находились Гмыря и Карачкин. В ходе проверки документов в помещении водитель нанес удар по голове и нижним конечностям одному из полицейских, причинив вред здоровью средней тяжести, после чего направился к своей машине, открыв стрельбу по полицейским. В это время он произвел выстрел из травматического пистолета в водителя припаркованного рядом с ним автомобиля, давая возможность в это время скрыться Гмыре, который пытался скрыться на угнанном автомобиле, но был блокирован. В результате пострадавшему был причинен вред здоровью средней тяжести. После этого стрелявший скрылся на автомобиле. В ходе преследования сотрудниками ДПС он остановил свой автомобиль и выстрелил из охотничьего ружья в лобовое стекло патрульной машины, и продолжил движение. На пересечении улиц Тургенева и Атарбекова краевого центра он совершил ДТП, покинул машину и скрылся от преследования. Никита Медведев был задержан спустя 2 дня.

Пятеро фигурантов находятся в розыске, материалы уголовного дела в отношении них выделено в отдельное производство.

Приговором суда мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы: Никите Медведеву сроком 17 лет, Владиславу Гмыре 8 лет и 6 месяцев, Вячеславу Муковозу 7 лет, Дмитрию Карачкину 3 года и 6 месяцев. Также им назначено дополнительное наказание в виде 1 года ограничения свободы каждому. Отбывать наказание осужденным надлежит в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю