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Российские фигуристы распределили путевки на чемпионат Европы в Остраве

Суббота, 24 декабря 2016 23:38
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Российские фигуристы на чемпионате страны в Челябинске распределили между собой основные путевки на первенство Европы, которое пройдет с 25 по 29 января в чешской Остраве.
Участие в чемпионате Европы себе обеспечили одиночники Михаил Коляда, Александр Самарин, Евгения Медведева, Мария Сотскова, спортивные пары Ксения Столбова/Федор Климов и Евгения Тарасова/Владимир Морозов, а также танцевальные дуэты Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Александра Степанова/Иван Букин. Третьи номера в воскресенье утвердит исполком Федерации фигурного катания на коньках России.

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