Сборная России по хоккею обыграла команду Дании и вышла в полуфинал молодежного ЧМ

Игра, состоявшаяся в понедельник, завершилась победой российской команды со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0). Две шайбы забросил Кирилл Капризов (20-я и 56-я минуты), еще по голу записали на свой счет Александр Полунин (9) и Павел Карнаухов (48).

Сборная России, ворота которой защищал Илья Самсонов, провела второй «сухой» матч подряд на турнире. Ранее в заключительной игре группового этапа россияне победили сверстников из Словакии со счетом 2:0.

В полуфинале сборная России 4 января сыграет с победителем матча США — Швейцария.