Легенды хоккея - юным спортсменам

Более двух с половиной миллионов рублей получит Центр развития зимних видов спорта в Сочи. Такая сумма была собрана в ходе благотворительного хоккейного матча, который прошел на курорте «Роза Хутор». На ледовом стадионе сразились команды "Легенды хоккея" и "Ночная хоккейная лига" (НХЛ). В звездном матче приняли участие прославленные хоккеисты: двукратные олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Александр Кожевников, Александр Якушев, обладатели олимпийского золота Валерий Каменский и Александр Могильный, легенда российского хоккея Павел Буре, а также президент компании "Интеррос" Владимир Потанин.

- Все 636 билетов на звездный матч были проданы. Стоимость каждого составила две тысячи рублей. Кроме этого, зрители и участники матча направили свои личные средства на благотворительность. Собранная сумма – 2 миллиона 576 тысяч рублей - направлена в детско-юношеский центр по зимним видам спорта на приобретение горнолыжного и сноубордического оборудования для юных спортсменов, - рассказали в пресс-службе горного курорта «Роза Хутор».

Стоит отметить, что благотворительный хоккейный матч проводится на курорте "Роза Хутор" во второй раз и становится традицией. В этом году игра между командами "Легенды хоккея" и НХЛ закончилась со счетом 14:2 в пользу сборной легендарных хоккеистов.

Ирина СИЗОВА