С 13 по 20 января 2017 года в Федеральном центре единоборств «ЮГ СПОРТА» пройдет первенство России по фехтованию среди юниоров.

В столице Олимпийских игр 2014 года соберутся лучшие молодые спортсмены России. Выяснять, кто сильнейший, будут представители всех трех видов оружия: шпаги, рапиры и сабли.

На главный внутренний турнир приедут шпажисты: лидеры мирового рейтинга, чемпионки Европы шпажистки Дарья Филина и Ирина Охотникова, чемпион мира 2016 года Георгий Бруев, чемпионы Европы Олег Кныш и Алексей Рассолов. Среди рапиристок будут присутствовать призеры первенства мира 2016 года Аделя Абдрахманова и Марта Мартьянова.

Особое внимание будет приковано к лидерам мирового рейтинга саблистам Константину Лоханову и Андрею Гладкову, а также саблисткам Светлане Шевелевой, Софии Поздняковой и Ольге Никитиной.

Соревнования пройдут на территории крупнейшей на юге нашей страны спортивной базы министерства спорта России «Юг Спорт».

Онлайн:видеотрансляции соревнований можно будет смотреть ежедневно с 13 по 20 января в прямом эфире на Youtube.com, канал Rusfencing TV.

Напомним, что на Олимпийских играх в Рио:де:Жанейро российские фехтовальщики показали блестящий результат, принеся сборной России 4 золотые, одну серебряную и 2 бронзовые медали.

Россиянка Яна Егорян стала двукратной олимпийской чемпионкой. Вместе с командой золотую медаль выиграла легенда российского фехтования Софья Великая. Еще одну яркую олимпийскую победу России принесла многократная чемпионка мира и Европы Инна Дериглазова.

Сборная России по женской шпаге, в составе которой выступали Виолетта Колобова, Татьяна Логунова, Любовь Шутова и Ольга Кочнева, завоевала олимпийскую «бронзу». Российские рапиристы Тимур Сафин, Артур Ахматхузин и Алексей Черемисинов подарили болельщикам настоящее зрелище, одержав волевую победу над французами в финале!

Расписание Первенства России по фехтованию среди юниоров:

13.01.2017 Шпага юниоры – личные соревнования

11.00 – начало

17.40 – церемония открытия

18.00 – финал

14.01.2017 Шпага юниорки – личные соревнования

11.00 – начало

17.00 – финал

15.01.2017 Шпага юниоры – командные соревнования

11.00 –начало

16.00 – финал

Шпага юниорки – командные соревнования

13.00 – начало

17.00 – финал

16.01.2017 Рапира юниоры – личные соревнования

11.00 – начало

17.00 – финал

17.01.2017 Рапира юниорки – личные соревнования

11.00 – начало

17.00 – финал

18.01.2017 Рапира юниоры – командные соревнования

11.00 – начало

16.00 – финал

Рапира юниорки – командные соревнования

13.00 – начало

17.00 – финал

19.01.2017 Сабля юниоры – личные соревнования

11.00 – начало

18.00 – финал

Сабля юниорки – личные соревнования

14.00 – начало

18.00 – финал

20.01.2017 Сабля юниоры – командные соревнования

11.00 – начало

16.00 – финал

Сабля юниорки – командные соревнования

13.00 – начало

17.00 – финал