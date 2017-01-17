Футбольный мяч хранит … петух

Необычная скульптура, посвященная предстоящему Кубку Конфедераций, появилась в центре Сочи. Ее создателями стали сочинцы Виктория и Владимир Кириленко, удостоенные награды ЮНЕСКО за эксклюзивные культурные проекты и известные своим неоднозначным взглядом на любимый многими вид спорта – футбол.

- Двухметровая скульптура называется «Петух, охраняющий футбольный мяч». Композиция состоит из двух символов — петуха, как вестника грядущих событий, и футбольного мяча Кубка Конфедераций, который пройдет в российских городах в 2017 году. Стоя на жердочке петух охраняет футбольный мяч, созданный в форме граната, олицетворяющий благополучие, процветание и долголетие, а значит расцвет российского футбола, — сказал художник Владимир Кириленко.

Скульпторы Кириленко уверены, что символ года – петух - принесет российским футболистам удачу. Поможет ему золотая обезьяна с футбольным мячом – прошлогоднее создание авторов из серии «Футбол и вечность». Кстати, линейка необычных изваяний, посвященных предстоящим футбольным матчам в Сочи вскоре пополнится еще одним уникальным арт-объектом. Появится он 28 января на курорте «Роза Хутор». В этот день состоится грандиозный праздник, посвященный празднованию 500 дней до Чемпионата мира по футболу 2018 года.

- Гостей торжества ждет шоу льда и огня, во время которого профессиональные ледорубы создадут символическую скульптуру «500» с огненными спецэффектами, - поделились организаторы праздника.

Ирина СИЗОВА