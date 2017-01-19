Спортсмены в погонах едут на курорт

Сочи готовится принять Всемирные военные игры. Своеобразная Олимпиада среди военнослужащих пройдет с 23 по 28 февраля. В состязаниях примут участие более тысячи спортсменов из 20 стран мира. Атлеты российской сборной уже начали прибывать на курорт. Учебно-тренировочный сбор на горнолыжном курорте «Роза Хутор» проходит команда Вооруженных Сил России по ски-альпинизму. В ее составе - рекордсмен мира по скорости восхождения на Эльбрус, абсолютный рекордсмен мира скоростного восхождения на пик Ленина Виталий Шкель. Состязания пройдут в двух дисциплинах: индивидуальная и командная гонки. В индивидуальной спортсменам необходимо будет совершить четыре подъёма и спуска подряд, в командной – пять. Стартовать спортсмены-военнослужащие будут на высоте 1600 метров и подниматься до вершины Роза Пик, 2320 метров. Финиш будет расположен в той же точке, что и старт. Перепад высот составит 750 метров. Предварительно, в соревнованиях по ски-альпинизму на военных Играх в Сочи примут участие 30 сильнейших спортсменов из 8 стран.

- Помимо ски-альпинизма в программу Всемирных армейских игр войдут биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, спортивное скалолазание в помещении и шорт-трек. Всего в Сочи разыграют 44 комплекта медалей в личных и командных соревнованиях, - сообщают в администрации Сочи.

В день открытия Игр на курорт прибудет огонь III зимних Всемирных военных игр, которым именитые спортсмены ЦСКА зажгут специальную чашу у Большой ледовой арены Олимпийского парка. Увидеть зрелищные старты все желающие смогут абсолютно бесплатно. Вход на спортивные объекты будет абсолютно свободным. Все дни проведения соревнований на курорте «Роза Хутор» ежедневно будут проходить бесплатные концерты

Ирина СИЗОВА