Продажа билетов на матч Россия-Бельгия в Сочи стартует 1 марта

Игра станет своеобразным открытием целой серии важных футбольных событий на российском курорте – Кубка Конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля и Чемпионата мира по футболу 2018 года.

- Готовность стадиона 95 процентов, но оставшиеся пять важны - это коммуникации. "Фишт" не должен быть муляжом, он должен функционировать бесперебойно, и, если понадобится, для этого надо работать 24 часа в сутки. Тестовые соревнования через два месяца - за их проведение в срок каждый несет персональную ответственность, - рассказал на заседании регионального оргкомитета по подготовке и проведению Кубка Конфедераций 2017 года глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Помимо стадиона к приему важных спортивных событий должны быть готовы и гостиницы. Гости Сочи должны в полной мере ощутить кубанский колорит, по словам губернатора буквально «утонуть» в кубанской кухне.

Ирина СИЗОВА