До футбола 500 дней

В Сочи прошел большой спортивный праздник, посвященный предстоящему Чемпионату мира по футболу "Россия-2018". За 500 дней до начала турнира на центральной площади курорта "Роза Хутор" появились специальные часы, отсчитывающие время до первой игры.

Летом 2018 года Россия впервые в своей истории будет принимать Чемпионат мира по футболу. Одним из одиннадцати городов, где будут проходить игры, стал город Сочи. На спортивном празднике, состоявшемся на курорте "Роза Хутор" за 500 дней до начала турнира стало ясно, что город Сочи и стадион "Фишт" к футбольному первенству уже готовы!

- Два года тому назад в Сочи с огромным успехом прошли зимние Олимпийские игры. При подготовке к ним удалось полностью модернизировать инженерную инфраструктуру приморского города, включая автомобильные и железные дороги, транспортные узлы, энергетические линии и системы связи. В два раза увеличилось число комфортабельных гостиничных номеров. Все это олимпийское наследие сохранено, так что в городе Сочи матчи Чемпионата мира по футболу можно проводить уже сейчас, - заявил вице-губернатор Кубани Николай Долуда.

- За последние два года стадион "Фишт", на котором происходило открытие зимних Олимпийских игр 2014 года, был превращен в первоклассный футбольный комплекс. На новом подиуме появился травяной газон. Общее число зрительских мест на трибунах увеличилось с 40 до 45 тысяч. Спортивная арена стадиона "Фишт" сейчас полностью соответствует требованиям Международной федерации футбола (ФИФА), - подчеркнул глава города Сочи Анатолий Пахомов.

Главным героем спортивного праздника на курорте "Роза Хутор" стал один из лучших мастеров отечественного футбола, защитник команды "Спартак" и сборной команды СССР в 70-х годах прошлого века Евгений Ловчев. Чемпион страны, обладатель титула "Лучший футболист Советского Союза", бронзовый призер Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене. Сейчас он работает в газете "Советский спорт", является одним из лучших футбольных обозревателей страны. Поэтому журналисты сразу спросили о шансах сборной команды России на Чемпионате мира 2018 года.

- Не думаю, что наши футболисты смогут победить на этом домашнем турнире. Но при этом очень верю, что команда России сумеет показать достойную игру. Помните, на первенстве Европы 2016 года в нашей команде было много футболистов, которые приезжали просто поиграть за сборную России. Тренеру Станиславу Черчесову многое удалось поменять, и сейчас в сборной все больше и больше игроков, которые готовы не просто играть, а побеждать со сборной командой России! - сказал Евгений Ловчев.

Ну а когда будем побеждать на мировых футбольных турнирах? Когда вырастет новое поколение, поколение победителей! Повлияет на это проведение Чемпионата мира по футболу в нашей стране? Уже влияет! Новые стадионы строятся повсюду! Все больше и больше появляется

мальчишеских команд, особенно в южных городах, в Краснодаре, Майкопе, Новороссийске, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Сочи и так далее. Так что всех побеждать будут когда-нибудь именно эти российские мальчишки...

Ирина СИЗОВА