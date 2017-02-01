В Анапе откроется секция по современному пятиборью

Всероссийский детский центр «Смена» объявил об открытии и наборе детей на секцию по современному пятиборью, которая включает пять спортивных видов: плавание, легкую атлетику, фехтование, конкур, стрельбу.

«Секция начнет свою работу в феврале для ребят 7-9 лет под руководством опытного тренера, мастера спорта Республики Беларусь Александра Серкова. Он воспитал не одного чемпиона мира среди юниоров и готов растить в Анапе сильных спортсменов», - отмечает руководитель отдела спортивно-туристских программ Евгений Перцев.

Уникальное сочетание пяти разных видов спорта в едином комплексе объединяет такие разные по направленности и духу состязания как фехтование (эмоции, выдержка, быстрота реакции), плавание (физическая выносливость), конкур (умение найти общий язык с незнакомой лошадью), бег и стрельба (физическая выносливость, способность контролировать дыхание и твердость руки, завидная психологическая выдержка).

«Без основ физической подготовки нет смысла переходить к изучению основ фехтования. Это различные стойки и перемещения, при которых ребенок, одетый в защитный костюм, должен еще удержать настоящую спортивную шпагу в руках и при этом держать удар противника. Поэтому подготовка по всем спортивным видам идет в определенной последовательности», - рассказал тренер по современному пятиборью ВДЦ «Смена» Александр Серков.

В последнее время набирают популярность такие виды спорта как «биатл» (бег, плавание) и триатл (бег, плавание, стрельба), по которым проводятся чемпионаты Европы и мира. Это позволяет ребенку, у которого не все получается в классическом пятиборье, участвовать в менее требовательных видах спорта и завоевывать награды мирового уровня.

Заявки на формирование групп по пятиборью направляются в свободной форме с указанием ФИО и контактного телефона родителя, ФИО и возраста ребенка на адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .