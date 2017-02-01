Игроки «Кубани» начали покидать клуб

31 января стало известно, что краснодарский клуб покидают Арсен Хубулов и Владимир Ильин.

Как сообщает пресс-служба клуба, полузащитник Арсен Хубулов продолжит карьеру в махачкалинском «Анжи». Воспитанник осетинского футбола пополнил состав «Кубани» в августе 2013 года, проведя с тех пор в составе команды 82 матча и отметившись в них семью забитыми мячами.

Также достигнута договоренность о прекращении трудовых отношений с Владимиром Ильиным. Игрок продолжит свою карьеру также в клубе Премьер лиги — екатеринбургском «Урале».

23 января игроки ФК «Кубань» направили открытые письма президенту Российского футбольного союза Виталию Мутко и губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой помочь разобраться с тяжелой финансовой ситуацией клуба. Как отмечалось в письме, все футболисты клуба не получают заработную плату более семи месяцев, а премиальные — более десяти месяцев.

Спустя два дня фанатские объединения футбольного клуба «Кубань» обратились к главе региона с просьбой принять меры по урегулированию финансового положения «Кубани» и сохранению профессионального статуса клуба.

В ноябре 2016 года было объявлено, что власти региона нашли инвестора, который решит финансовые проблемы клуба. Им стал председатель совета директоров компании «ОТЭКО» Мишель Литвак. Российский бизнесмен получил контрольный пакет акций клуба, при этом у администрации Краснодарского края остался блокирующий пакет.

В январе 2017 года стало известно, что между Литваком и руководством «Кубани» достигнута договоренность о выделении инвестором клубу 300 млн руб. до конца сезона-2016/17. Отмечалось, что средства должны были поступить в ФК «Кубань» частями. Однако на текущий момент деньги от инвестора в краснодарский клуб не перечислялись, сообщает РБК.

По данным «СПАРК-Интерфакс», к краснодарскому футбольному клубу в 2016 году было подано исков на общую сумму в 232 млн рублей. Наиболее крупные требования предъявляют ООО КБ «Кубань Кредит» (99,4 млн руб.) и ООО «Спортлэнд-тур» (15 млн руб.).

Кроме того, в декабре 2016 года экс-наставник «Кубани», румынский специалист Дан Петреску направил претензию в Палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) с целью отсудить у клуба 110 млн руб. долга по зарплате и пени. По данным СМИ, за досрочное расторжение контракта краснодарский клуб должен был выплатить румынскому специалисту 50 млн рублей.