20 очков Коллинса помогли «Локомотиву» обыграть «Мурсию» в Еврокубке

Краснодарский «Локомотив-Кубань» на выезде обыграл испанскую «Мурсию» со счетом 85:77 в заключительном матче стадии Топ-16 Еврокубка.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Мурсии» Билли Бэрон, который набрал 21 очко. Марди Коллинс принес «Локомотиву» 20 баллов.

Краснодарцы еще до этой встречи обеспечили себе первое место в группе и в четвертьфинале сыграют с «Зенитом».

Еврокубок. Группа E. 6-й тур

УКАМ Мурсия (Мурсия, Испания) — Локомотив-Кубань (Краснодар, Россия) — 77:85 (21:17, 17:23, 21:25, 18:20)



УКАМ Мурсия: Бэрон - 21, Радович - 17, Антело - 13, Кампаццо - 9, Тумба - 6, Делья - 5, Рохас - 5

Локомотив-Кубань: Коллинс - 20, Зубков - 16, Рочести - 14, Дженнинг - 12, Вуюкас - 9, Ивлев - 4