Краснодарский СКИФ выиграл Кубок России по гандболу

Краснодарский клуб СКИФ стал обладателем Кубка России по гандболу.

В финальном матче СКИФ оказался сильнее подмосковных «Чеховских медведей», обыграв их со счетом 30:29. При этом финал проходил в Краснодаре. Третье место в турнире занял «СГАУ-Саратов», который победил в матче против ставропольского «Динамо-Виктор» — 35:33.

Ранее определились все пары 1/4 финала плей-офф чемпионата России по гандболу. Добавим, что финальный этап первенства России стартует в пятницу, 21 апреля. При этом матчи за 9—12-е места стартовали 13 апреля.