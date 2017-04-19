СКИФ вырвал победу у «Медведей» и путевку на европейский чемпионат

16 апреля гандбольный клуб СКИФ в финальном матче кубка России победил 15-кратного чемпиона России среди мужских команд - клуб «Чеховские медведи» и стал обладателем Кубка России по гандболу им. А.Б. Кожухова среди мужских команд сезона 2016/2017. В напряженной борьбе СКИФ буквально вырвал победу у «Медведей» и путевку на европейский чемпионат.



– Больше всего я переживал за физическое состояние игроков. Понимал, что такие матчи выигрываются только на «зубах», – заявил главный тренер СКИФа Олег Ходьков. – Ребята показали, что очень хотят выиграть и войти в историю, ведь СКИФ выигрывал Кубок только во времена СССР. Чувствовалось, что у команды было большое желание победить. Для меня это тоже значимая победа, я всего несколько месяцев работаю тренером.



Напомним, что в июле 2016 года семь олимпийских чемпионов обратились с открытым письмом к президенту России В.В. Путину с просьбой спасти краснодарский СКИФ. В конце сезона 2015/2016 в гандбольном клубе сложилась критическая обстановка, связанная с отсутствием финансирования и накопленными большими долгами. Предыдущий инвестор не выполнил своих обязательств, клуб завершил сезон с неясными перспективами развития.



Тяжелую ситуацию необходимо было разрешить. В сентябре 2016 года президент ГК «Европея» Ризван Исаев решил поддержать клуб и "ЕВРОПЕЯ" стала генеральным спонсором команды.



* ГК «Европея» полностью закрыла предыдущие долги и взяла на себя текущее финансирование. Совместная работа привела к позитивным изменениям, в команде сложился положительный микроклимат. Игроки, наконец, перестали думать о возможных проблемах и смогли полностью сосредоточиться на тренировках. Как результат - победа в Кубке России и завоевание путевки в «Кубок Европейской федерации гандбола» – отметил главный тренер СКИФа Олег Ходьков.



До конца сезона болельщиков гандбола ждет еще несколько событий. В настоящее время СКИФ продолжает бороться за медали чемпионата России.



- Уверен, что гандбольный клуб СКИФ с богатой спортивной историей и высокими достижениями займет достойное место в лиге российского спорта — говорит президент ГК «Европея» Ризван Исаев. Только совместными усилиями можно достичь высоких результатов и «Европея» готова всячески поддерживать команду.