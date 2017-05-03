Открытое первенство города Сочи по фехтованию в «ЮГ СПОРТЕ»

Соревнования, посвященные 72-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в Федеральном центре единоборств «Юг Спорта» 5 и 6 мая.

Открытое первенство города Сочи по фехтованию, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной Войне, стало уже традиционным турниром и пройдёт в четвёртый раз. В этом году в нём примут участие 240 спортсменов из Сочи, Краснодара, Белореченска, Ростова-на-Дону, Севастополя, Армавира, Республики Северная Осетия-Алания.

Организаторы соревнований - департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи. управление по образованию и науке администрации города Сочи, МАУДО «ДЮСШ №9» г. Сочи.

Сегодня фехтованием в Сочи занимаются 159 человек. Детско-юношеская спортивная школа № 9 – единственная спортивная школа в городе, которая развивает этот вид спорта. Тренируют ребят в этом захватывающем и интересном виде настоящие профессионалы - мастера спорта России.

Зрителей ждет яркая праздничная программа, а также возможность записать своего ребенка в секцию. Участники соревнований продемонстрируют выступления в различных стилях с помощью рапиры, сабли и шпаги. В турнире примут участие юноши и девушки не старше 17 лет. По окончании праздника состоится награждение победителей и призеров грамотами и медалями. Вход на соревнования свободный!

Расписание

5 мая

9:00 – личные соревнования (шпага)

13:00 - торжественное открытие соревнований

13:30 – командные соревнования (шпага)

6 мая

10:00 - личные соревнования (рапира)

10.00 – личные соревнования (сабля)

15:00 – командные соревнования (рапира).

Приглашенные гости:

Давыдов В.В. - начальник управления по образованию и науке администрации г. Сочи.,

Пилосян С.В. - директор департамента физической культуры и спорта администрации г. Сочи

Макарова В.Ю. - заместитель начальника управления по образованию и науке администрации города Сочи

А. С. Коровайный, В. П. Черняковский, Р. В. Кирюшин, С. С. Кагосян - депутаты Городского Собрания Сочи