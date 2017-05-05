В Сочи 20 мая пройдет четвертый этап чемпионата Краснодарского края по горным гонкам

Старт соревнованиям дадут перед зданием администрации Хостинского района.

Для гонок выбрали трассу, в которую войдут пять скоростных участков. Финиш гонки и награждение победителей и призеров пройдут на вершине горы Ахун, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.