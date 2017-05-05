〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

В Сочи 20 мая пройдет четвертый этап чемпионата Краснодарского края по горным гонкам

Пятница, 05 мая 2017 09:13
Оцените материал
(0 голосов)

Старт соревнованиям дадут перед зданием администрации Хостинского района.
Для гонок выбрали трассу, в которую войдут пять скоростных участков. Финиш гонки и награждение победителей и призеров пройдут на вершине горы Ахун, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Прочитано 11 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.