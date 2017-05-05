В Сочи 20 мая пройдет четвертый этап чемпионата Краснодарского края по горным гонкам

Старт соревнованиям дадут перед зданием администрации Хостинского района.
Для гонок выбрали трассу, в которую войдут пять скоростных участков. Финиш гонки и награждение победителей и призеров пройдут на вершине горы Ахун, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
В Сочи 20 мая пройдет четвертый этап чемпионата Краснодарского края по горным гонкамПятница, 05 мая 2017 09:13
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Старт соревнованиям дадут перед зданием администрации Хостинского района.
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