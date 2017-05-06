IV этап кубка России в олимпийских классах яхт в "Юг спорте"

Парусный спорт многие любят не только за его романтику, но и за непредсказуемость и экстремальность, необходимость быстрого принятия решений. Недаром его еще называют шахматами на воде. Изменение погоды (ветер, волна, течение) и ситуация меняется молниеносно в течение одной гонки. Яхтсмен получает огромный объём информации, он должен уметь быстро его проанализировать и принять единственно правильное решение. Возможность убедиться в этом появиться совсем скоро.

С 6 по 14 мая в Парусном центре «Юг Спорта» пройдёт 4-й, заключительный этап Кубка России по парусному спорту в олимпийских классах яхт. По его результатам будет сформирована молодежная сборная России для участия в Первенстве мира и Европы 2017 года, а также пройдёт квалификация спортсменов для участия в Спартакиаде.

В регате примут участие более 200 спортсменов из Краснодарского края, Ростовской, Самарской, Ленинградской, Московской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Ярославля, Севастополя, Екатеринбурга, Владивостока, Республики Татарстан.

Кубок России в олимпийских классах проводится для лодок 470, Лазер-стандарт, Лазер-радиал, 49-й, 49-й FX, Накра 17 – микст, 420, Лазер-радиал (юн), Лазер 4.7, 29-й.

Расписание

7 мая

11:00 – 11:30 – торжественное открытие соревнований

13:00 – старт тренировочной гонки

8-13 мая

12:00 – старт первой гонки

13 мая

12:00 – 16:00 – соревновательная часть

17:00 – 18:00 – торжественная церемония закрытия

Вход для зрителей свободный!

Контакты: Валерий Алексеев 8 988 237 98 11, Татьяна Чернятович 8 926 317 28 42