Презентация женской сборной по баскетболу в «Юг спорте»

В воскресенье, 14 мая, в 12.00 на территории ледового дворца спорта «Айсберг» женская сборная России по баскетболу будет представлена перед болельщиками и СМИ. В рамках яркой презентации команда поучаствует в фото- и автограф- сессиях, мастер-классах и других мероприятиях с болельщиками, а также ответит на вопросы журналистов.

Болельщиков ждут розыгрыш билетов на женский Евробаскет-2017 в Чехии и другие конкурсы. Доступ в зону презентации откроется для всех желающих в 10.00.

Женская национальная команда проведет учебно-тренировочный сбор на базе ФГБУ «Юг Спорт» в Сочи с 11 по 18 мая в рамках подготовки к чемпионату Европы, который стартует 16 июня в Праге.

Обновленная сборная России прошла отборочную кампанию к этому турниру без поражений и впервые выступит на Евробаскете под руководством главного тренера Александра Васина. Капитаном женской сборной России является чемпионка женской НБА Евгения Белякова. Среди лидеров команды одни из самых талантливых молодых игроков континента Мария Вадеева и Раиса Мусина, а также MVP Евробаскета-2011 Елена Кириллова. Андрей Кириленко, президент Российской Федерации Баскетбола:

- Мы рады, что женская сборная начинает подготовку к чемпионату Европы в Сочи. Работа с полной самоотдачей плюс сплав талантливой молодежи и игроков, которые прошли много важных турниров и выигрывали их, должны дать хороший результат. Свое положительное влияние наверняка окажет и победа курского «Динамо» в Евролиге.

Евробаскет – отличная возможность проявить себя на международной арене. И я считаю, что, несмотря на то, что команда у нас довольно молода, она уже побывала в серьезных сражениях. Рассчитываем на успешное выступление в Чехии, и мне кажется, что нашей

сборной вполне по силам побороться за медали. Александр Васин, главный тренер сборной России: - С большим нетерпением ждем встречи с болельщиками! Думаю, здесь я могу говорить за всех игроков и тренерский штаб. Уверен, что люди, пришедшие на мероприятие, получат удовольствие от общения с командной, мастер-классов и конкурсов. Готовьте интересные вопросы, с удовольствием ответим на все!

В Сочи, на одном из первых этапов подготовки к главному турниру лета национальная сборная предстанет в расширенном составе.

Представителям СМИ, желающим сделать расширенное интервью с игроками или тренерами команды в рамках мероприятия, необходимо отправить свои данные (фамилия и имя, название и тип СМИ, контактный телефон) на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .