В Сочи стартует IV этап Кубка России в олимпийских классах яхт

7 мая, в сочинском парусном центре на воде стартует заключительный этап Кубка России по яхтенному спорту. Участие в нем примут более 200 спортсменов из различных городов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Воронежа, Ярославля, Владивостока, Екатеринбурга, городов Кубани и других.

7 мая в 13:00 состоится торжественное открытие турнира, а после него начнутся тренировки спортсменов. Вход свободный.

Напомним, по результатам соревнований будет сформирована молодежная сборная России, которая отправится на чемпионаты Европы и мира, сообщает пресс-служба ФБГУ «Юг-Спорт».