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В Сочи стартует IV этап Кубка России в олимпийских классах яхт

Воскресенье, 07 мая 2017 10:55
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7 мая, в сочинском парусном центре на воде стартует заключительный этап Кубка России по яхтенному спорту. Участие в нем примут более 200 спортсменов из различных городов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Воронежа, Ярославля, Владивостока, Екатеринбурга, городов Кубани и других.
7 мая в 13:00 состоится торжественное открытие турнира, а после него начнутся тренировки спортсменов. Вход свободный.
Напомним, по результатам соревнований будет сформирована молодежная сборная России, которая отправится на чемпионаты Европы и мира, сообщает пресс-служба ФБГУ «Юг-Спорт».

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