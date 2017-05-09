«Локомотив-Кубань» сравнял счет в четвертьфинальной серии с казанским «Униксом»

В серии четвертьфинальных матчей Единой Лиги ВТБ поговорка «Дома и стены помогают» как-то не особо отражала текущее положение дел для краснодарского «Локо». По крайней мере, по результатам первого поединка с казанцами, в котором подопечные Саши Обрадовича проиграли.

Зато на выезде кубанские баскетболисты изрядно заставляли хвататься за сердце уже поклонников «Уникса». Набрав приличный ход сразу после стартового свистка, красно-зеленый паровоз на все парах понесся вперед. И первую четверть «Локо» закончил с десятиочковым преимуществом. До большого перерыва казанцам так и не удалось перехватить инициативу и подопечные Евгения Пашутина отправились отдыхать, уступая краснодарцам 12 очков. Ну а дальше догнать «раскочегарившийся» баскетбольный коллектив с юга страны у «Уникса» шансов не было практически никаких. В какой-то момент разница в счете достигала чуть ли не двадцати очков. Но в итоге после финальной сирены на табло красовались цифры 92:76

- Поздравляю свою команду с победой! Мы недосчитались двух ключевых игроков, но все равно нашли способ играть в свой баскетбол, - поделился своими эмоциями после матча главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань» Саша Обрадович. - Эта игра полностью отличается от предыдущей, когда мы играли мягко и не реагировали на агрессию соперников.