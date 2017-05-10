Планета чемпионов открыта в Сочи

На территории Олимпийского парка Сочи открылся новый спортивный комплекс для детей и подростков "Планета чемпионов". Его создали специалисты центра "Омега", отвечающие за эксплуатацию сочинских олимпийских сооружений. Новый спортивный комплекс включает в себя три футбольных поля с искусственным и травяным покрытием, баскетбольные, волейбольные и гандбольные площадки, бросковые тренажеры для хоккеистов, универсальный спортивный зал, беговые и велосипедные дорожки. Сейчас сюда смогут приезжать для проведения тренировок и соревнований юные любители спорта из всех российских городов. Размещаться ребята смогут в находящемся здесь же гостиничном комплексе "Русский дом", рассчитанном на шесть тысяч человек.

- Создание спортивного комплекса "Планета чемпионов" позволит улучшить развитие массового спорта в нашей стране. А если в стране будет хорошо развит массовый спорт, у нас станут вырастать целые поколения здоровых людей, больше будет у нас олимпийских чемпионов, - считает генеральный директор центра "Омега" Елена Зарицкая.

Открытие спортивного комплекса "Планета чемпионов" началось с проведения серии массовых турниров по различным видам спорта, в которых участвовали дети и подростки из Москвы, Екатеринбурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Пятигорска, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Челябинска и других российских городов. Судьями на встречах спортивных команд девочек и мальчиков были знаменитые на весь мир российские олимпийские чемпионы и призеры - баскетболист Сергей Тараканов, гандболист Евгений Чернышёв, футболисты Юрий Гаврилов и Сергей Горлукович, хоккеисты Сергей Макаров и Василий Первухин.

Ирина СИЗОВА