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ПБК «Локомотив-Кубань» на выезде выиграл у казанского УНИКСА — 71:83

Среда, 10 мая 2017 23:14
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Президент БК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев отметил важность победы краснодарской команды над УНИКСом в третьем матче серии плей-офф Единой лиги.

– Вся команда очень хорошо защищалась, а в нападении ярче других сыграл Тейлор Рочести, который набрал 21 очко. Это еще не победа в серии, но очень важный успех с точки зрения психологии, – сказал Ведищев. – Теперь мы вернули преимущество своей площадки, все в наших руках.
На данный момент в серии ведет «Локомотив» (2:1). Четвертый матч противостояния запланирован на 12 мая в Казани.

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