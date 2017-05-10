Путин забросил семь шайб в матче Ночной хоккейной лиги

Команда "Легенды хоккея", в которой под 11-м номером в среду играл президент РФ Владимир Путин, выиграла со счетом 17:6 у "Сборной Ночной хоккейной лиги".

Путин лично отправил в ворота противников семь шайб, часть других была забита с его подачи. Отличился и игравший с президентом в одной команде глава Минобороны Сергей Шойгу - на его счету три шайбы. Президент активно играл в нападении и был на острие атаки: один раз в ходе борьбы и нарушения правил даже упал на лед, но быстро поднялся и продолжил игру.